A través de las redes sociales son multitud los vídeos que se viralizan. En ocasiones se trata de historias emotivas, otras divertidas, sin embargo, también son muy comunes las arriesgadas como la que se ha mostrado este lunes en Más Vale Tarde. En el vídeo principal de esta noticia se observa cómo un individuo graba mientras conduce con otro sobre el capó de su coche en Huelva.

En las imágenes no solo se observa lo arriesgado de la pericia, sino que también se pueden escuchar las risas del conductor que a su vez graba, lo cual ya supone una peligrosidad en términos de seguridad vial. Riesgo que aumenta si se tiene en cuenta la alta velocidad a la que circula, a la que incluso llega a saltarse un semáforo en rojo.

Además, y aunque no lo parezca, el peculiar 'pasajero' alerta al conductor de lo peligroso de la situación: "¡Illo, illo, illo, me vas a tirar!" o "¡Qué me vas a tirar, tonto!", son algunas de las frases que se escuchan y ante a las que el cámara no hace caso. Incluso, en cierto momento se aprecia como el vehículo gana velocidad a pesar de portar al chico encaramado al capó. "Te juro por mi madre que me vas a matar", gritaba el individuo.

Sobre las consecuencias de estas acciones, el periodista Leo Álvarez ha adelantado que es muy posible que no haya ninguna, puesto que ni existe denuncia ni investigación sobre los hechos. En esa línea, ha enfatizado que no se sabe quienes son, pero tampoco la fecha del vídeo que se ha viralizado ahora pero "puede ser de hace dos meses".