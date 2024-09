Este domingo a las 21:25 horas se estrena en laSexta una nueva temporada de 'Salvados' con la historia de Mari Carmen, una mujer que trabajaba como camarera en un barco del CSIC y que, durante una expedición, desapareció. A bordo de la nave también viajaba un hombre al que había denunciado por acoso sexual. Su cuerpo nunca apareció.

Más Vale Tarde conecta en el vídeo sobre estas líneas con Gonzo para conocer más detalles de este caso que, afirma, "explican la dificultad que tiene una mujer en un mundo tan masculinizado como el del mar en ser creída". "La cuestión no es solo lo que sufres en el barco, lo más difícil es que eso se convierte en un calvario porque no te creen ni te acompañan", afirma. "Es una persona que luchó por ser escuchada, por ser creída, por que le hicieran caso y no aguantó más", comenta sobre Mari Carmen.

El conductor de 'Salvados' también asegura que el CSIC no quiso participar en el reportaje: "No ha sido ni una, ni dos, ni tes, ni cinco veces las que hemos intentado que se pusiese delante de las cámaras y respondiese a las preguntas, y no hubo la más mínima voluntad de dar explicaciones".