El Defensor del Pueblo y varias asociaciones piden la suspensión de un espectáculo taurino en Teruel protagonizado por personas con displasia ósea por considerarlo denigrante. En este sentido, Elisa Beni opina que "está muy bien salvar a la gente de la discriminación, pero tienes que darles una solución": "O les buscan un trabajo y una vida digna o les tienen que dejar que se ganen la vida", afirma.

"Seguramente no es el mejor trabajo, a mi me repugna, sobre todo cuando se convierte en mofa, pero a estos señores no solamente hay que protegerlos sobre el papel, también materialmente", añade Mayte Alcaraz.

Gonzalo Miró, por su parte, asegura que "es evidente que el que va a ver esto se está riendo de ellos y no con ellos", mientras que Beatriz de Vicente apunta que, aunque no es partidaria de este show, "discriminar es dar un trato desigual a alguien por razón de su condición, y si estos señores hacen esto porque quieren, tenemos que dejarles ese espacio".