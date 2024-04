El colaborador de 'Más Vale Tarde' Gonzalo Miró se ha preguntado este lunes en el programa "¿cuántos años hay que estar esclavizado por el PP que tiene secuestrada la democracia?" en relación al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España. Negociación en la que las dos formaciones mayoritarias no logran ponerse de acuerdo, cuestión bien conocida también a nivel europeo.

Miró ha comenzado su intervención asegurando que "una democracia sana y razonable es que se haya renovado el CGPJ ya hace mucho tiempo", sin embargo, y al parecer "la oposición no quiere hacerlo". En esa línea, presenta dos razones que llevarían a los de Feijóo a renovar el órgano: "No cree en la democracia" o "no quiere cumplir con la Constitución".

De esta manera, ha considerado que "al Partido Popular ya le va bien tener la mayoría en el Consejo, lo que pasa que es la democracia la que determina que hay que cambiar esas mayorías". Entonces, si los populares "no quieren jugar a la democracia (...) habrá que buscar otra vía" para lograr la renovación.