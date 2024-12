Gonzalo Miró, sobre la felicitación navideña de la Casa Real: "Me parecen fotos más honestas que las de otras temporadas"

Más Vale Tarde ha repasado las imágenes con las que la Casa Real ha felicitado las Navidades, lo que ha provocado una oleada de reacciones en plató. El colaborador Gonzalo Miró ha dejado claro que "a mí no me ha llegado nada", aunque ha destacado que las fotos transmiten "la sensación de que impera la sinceridad y la honestidad". "Me parecen fotos más honestas que las de otras temporadas", ha añadido. Palabras a las que la presentadora Cristina Pardo ha reaccionado asegurando que "desde luego. Ha habido años en los que faltaban miembros, no de la familia, sino manos y pies".

"Hombre, yo en la felicitación de los eméritos hubiera evitado a un animal con cuernos, me parece feo", ha señalado el presentador Iñaki López, al tiempo que ha indicado que "me parece raro comentar esto sin una música de pompa y circunstancia". "Pero la más bonita será la de los chavales en el choco. Tiene su aquel la despedida de soltero", ha agregado.