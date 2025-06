Gonzalo Miró, sobre Ayuso: "Montar el show cuando representas a todos los madrileños me parece una paletada"

El pasado viernes se celebraba la Conferencia de Presidentes e Isabel Díaz Ayuso decidía cumplir su amenaza. La presidenta de la Comunidad de Madrid decidía abandonar la sala después de que Pradales e Illa hablaran en euskera y catalán. Esto provocó que el sábado Gonzalo Miró decidera hacer referencia a ese momento al recoger un galardón en la gala de los Premios Ramón Rubial.

"No penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos", afirmaba el colaborador de Más Vale Tarde. Ayuso no ha tardado en responder al 'dardo' de Miró en 'Espejo Público3 después de que le hayan mostrado las imágenes. La presidenta madrileña ha afirmado, entre otras cosas, que el colaborador vive de insultarla todos los días.

María Claver, después de que Miró comente las palabras de Ayuso en Antena 3, expone que está de acuerdo con Ayuso sobre el uso de las lenguas cooficiales en actos como la Conferencia de Presidentes. "Debo ser la más cateta de todas", añade. "A mí, sinceramente, me parece que la inmensa mayoría de los españoles trabajamos más de seis meses al año para pagar el Estado", afirma la periodista, "que tengamos que pagar de nuestros impuestos para esto... no sé si es muy cateto, o paleto o rural". "No sé que tiene que ver eso con el reconocimiento de la riqueza cultural que hay en España y el reconocimiento de las lenguas", añade.

"Entonces, ¿el tema es lo que pasó el viernes?", responde Gonzalo Miró, "porque ya me he perdido". "Ella te contesta por eso, porque la has llamado cateta", replica Calver. "Cuando Gonzalo la llama cateta hace referencia a cuando habla sobre el uso provinciano de las lenguas", apunta Iñaki López. "A mí, sinceramente, lo de montar el show de quitarte el pinganillo, levantarte e irte de una reunión institucional cuando se supone que estás representando a todos los madrileños... sí, me parece una paletada", se reafirma Gonzalo.