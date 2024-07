En plena crisis por el precio de la vivienda y de que se sucedan protestas por la saturación turística, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, aseguraba en unas declaraciones que "tiene importancia relativa" que una persona tenga que vivir en municipios y no en Málaga capital si "hay una buena movilidad interurbana".

"Me da algo de pena escucharlo, porque es un señor con experiencia y que ha gozado del favor de sus ciudadanos", apunta Chema Crespo en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Gonzalo Miró considera que "está bien que haya dado la cara y prefiera que se genere negocio y suba el precio de la vivienda en el centro de la ciudad por encima de la gente que quiera vivir ahí y no se lo pueda permitir". "Él está siendo claro, el que no tenga pasta que se vaya de aquí", sentencia.