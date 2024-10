En Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo le han enseñado a Gonzalo Bernardos, profesor de economía en la Universidad de Barcelona, un 'piso' en pleno centro de Madrid que es un auténtico 'chollo'.

La 'vivienda' se encuentra en la calle Gran Vía, corazón del centro de Madrid. Tiene 10 metros cuadrados y solamente cuesta 165.000 euros. Como se puede apreciar en las imágenes, el 'cuarto de baño' está pegado a la cama y a la 'cocina/salón'.

Tras ver las imágenes de la polémica vivienda, Bernardos no dudó en dar su opinión al respecto. "En primer lugar, en los portales inmobiliarios no debería aparecer ninguna vivienda que no tenga una cédula de habitabilidad. Esto no es una vivienda, es un trastero. Es vergonzoso", apunta el colaborador de Más Vale Tarde.

Asimismo, señala que, lamentablemente, habrá gente que termine comprando el 'piso' "porque está en la Gran Vía y hay personas que, por tener algo en ella, están dispuestas a todo".