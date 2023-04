Gonzalo Bernardos no es muy optimista con el plan de viviendas de la Sareb presentado por el Gobierno, algo que "nunca ha visto como una solución".

"Los políticos se han puesto nerviosos", comenta el profesor de Economía, explicando que ahora están "haciendo mil maravillas para que estemos contentos y les votemos" en las elecciones del 28M.

Esto, para Bernardos, "no va a ningún lado". "Se producen muy pocas viviendas, no hay suelo disponible para edificar. Cuando el presidente del Gobierno y la ministra de Transportes dice que pasaremos del 2,5% al 20% de vivienda social, esto es imposible si no se saca más suelo y si no se es mucho más rápido", critica.