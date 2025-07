Espinar ironiza con la estancia de Ayuso en un chalet propiedad de la Comunidad de Madrid: "A ver si va a tener alma de okupa"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras pasar el fin de semana en un chalet propiedad del Canal de Isabel II. Las críticas no han tardado en llegar, especialmente por sus reproches previos a Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó el pasado fin de semana junto a su familia en un chalet ubicado en la sierra madrileña. Según ha trascendido, la vivienda pertenece al Canal de Isabel II, por lo que se trata de un bien público, propiedad de la Comunidad de Madrid.

El chalet forma parte de una extensa finca de 453 hectáreas y cuenta con dos plantas, una suite y piscina. La estancia de la presidenta madrileña ha provocado una fuerte controversia, sobre todo porque ella misma ha criticado en múltiples ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar residencias oficiales del Estado para sus vacaciones.

"Por la boca muere el pez", ha dicho Ramón Espinar tras conocer la noticia. "Hay que oír a Isabel Díaz Ayuso hablar del Falcon, de la casa de La Mareta que tiene el Estado en Lanzarote, de las reuniones de ministros en Quintos de Mora... Y la única razón por la que Ayuso no usa el Falcon es porque la Comunidad de Madrid no tiene uno. Si no, lo usaría", ha sentenciado el colaborador de Más Vale Tarde.

Espinar también ha afirmado que la presidenta "todavía no ha entendido que quien no paga, debe", en referencia a lo que él considera una práctica habitual por parte de Ayuso.

"Ella se pasó la pandemia en un piso que no pagó; vive en el piso de su novio que no paga; dispone de un ático de una empresa asociada al abogado del novio que tampoco paga y ahora los fines de semana los pasa en una casa de la sierra que tampoco paga… A ver si va a tener alma de okupa Isabel Díaz Ayuso", ha ironizado el exdiputado.