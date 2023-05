La CEOE y UGT han ratificado el acuerdo para la subida salarial del 4% para este año y del 3% para los dos siguientes. A falta del visto bueno de Comisiones Obreras, Garamendi insiste en que la negociación es bilateral entre los sindicatos y la patronal "y la ministra no pinta nada". Un hecho que el profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha valorado en Más Vale Tarde.

"No quiere dar Garamendi ni a Yolanda Díaz ni a Pedro Sánchez la foto del acuerdo. Por lo tanto, lo que hace es decir que no quiere que haya ningún representante político", ha aseverado el experto, que ha insistido en que "el acuerdo está muy bien, porque ha habido concesiones por las dos partes". En este sentido, ha remarcado que los sindicatos han cedido en que no haya medidas retroactivas, mientras que la patronal "por primera vez en mucho tiempo se ha tragado una mini cláusula de revisión salarial".