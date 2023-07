El profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha criticado en Más Vale Tarde la propuesta de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplen 18 años. El economista ha tachado de "populista" la medida planteada por la líder de Sumar y ha expresado que la también ministra de Trabajo le ha "decepcionado".

"A mí me ha gustado mucho Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Ha hecho grandes logros. No me gusta Yolanda Díaz como candidata de Sumar", ha cargado Bernardos, para añadir que "está haciendo propuestas totalmente populistas y propias del peronismo".

"Me enfada que se esté intentando comprar el voto de los jóvenes, diciéndoles que en lugar de generar riqueza lo que tienen que hacer es convertirse en buscadores de subvenciones", ha sostenido. Para terminar, ha asegurado que está "muy decepcionado y que esperaba más de Yolanda Díaz".