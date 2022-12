Luis García Montero, candidato de IU en la Comunidad de Madrid, ha hablado en 'Más Vale Tarde' sobre la situación que vive actualmente su formación tras la dimisión en bloque de la cúpula en Madrid. Montero ha dicho que no cree que esta decisión "sea el principio del finde la desintegración". Considera que ante los "malos resultados" se asumen responsabilidades y cree que esta decisión "está muy bien para que la organización se regenere democráticamente tras la convocatoria de una asamblea".



Preguntado por el posible final de Izquierda Unida, ha respondido que espera que no sea así y ha añadido que "tiene voluntad de ir a la convergencia, de hablar con otros grupos políticos buscando la unidad pero no para la desintegración". En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Barcelona y la candidatura de Barcelona en Comú.



Optimista, García Montero ha destacado que si se consigue generar unidad, "sin renunciar a la identidad", se dará "un paso hacia la izquierda y hacia una alternativa que podría enfrentarse al poder vigente". Asimismo, ha apostado por "recuperar el orgullo, tomar conciencia de los valores y de las señas de identidad".



Por último, acerca de su futuro, ha revelado que volverá a la literatura y a la universidad: "Vuelvo a las letras y a mi militancia de bases".