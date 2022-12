Bárcenas cobró mensualmente del PP tras su supuesto apartamiento en 2010 un sueldo de más de 20.000 euros al mes. Además, el extesorero del PP tenía secretaria y chófer. Él habría pedido su reincorporación pero Génova se opone, una información que, según asegura la periodista Marisa Gallero, no ha sido filtrada por el expolítico del PP.

Gallero cuenta que la readmisión de Bárcenas en el PP se estaba tratando desde el equipo del extesorero de forma discreta porque para él “esto no tiene transcendencia política. No quiere abrir un frente al PP, él sigue luchando por esa indemnización que no ha cobrado cuando fue despedido el 31 de enero en 2013”.

Bárcenas ha dicho a los periodistas que él estaría dispuesto a volver a las filas del Partido Popular pero, ¿es esto cierto? "El está por la labor de llegar a un acuerdo con el PP, por eso el próximo 29 de mayo hay un acto de conciliación. Ante todo busca una solución que es la indemnización, pero si eso no llega y tiene que reincorporarse, él no se pondría en contra".