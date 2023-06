Esperanzadora noticia para el mundo del fútbol.Sergio Rico ha despertado del coma 22 días después de que un caballo le propiciara varias coces en la cabeza en el Rocío, Huelva. A raíz del accidente, el ex del Mallorca fue inmediatamente trasladado al hospital donde llevaba sedado y en cuidados intensivos desde el pasado 28 de mayo.

Según 'Más Vale Tarde' la mujer de Rico, Alba Silva, ha dado a conocer este mismo lunes que el futbolista ha despertado y que está consciente. Además reconoce a sus familiares y se comunica con ellos por señas.

Los pronósticos no predecían un buen futuro para Sergio Rico después de que se le retirara la sedación y este no respondiera. No obstante, Alba Silva ha confirmado que ya se ve la luz al final del túnel.

"Bueno, ahí seguimos, dando pasitos para delante, ya vemos la luz… Poco a poco, yo ya sabía desde el principio que él iba a salir adelante, pero poco a poco, hay que tener muchísima paciencia", ha declarado.