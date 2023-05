Iñaki López no se ha cortado a la hora de probar un kebab procedente del local que ha tenido que ser cerrado debido a sus condiciones higiénicas, llegándose a encontrar cucarachas y mosquitos muertos alrededor de la comida.

En su charla con el nutricionista Pablo Ojeda, el presentador se anima a darle varios mordiscos. Cristina Pardo alucina al verle comer: "Ay, por favor". "Soy fan de las segundas oportunidades", confiesa Iñaki.

"Yo no soy fan del kebab, pero no de este", comenta Cristina. En el vídeo que acompaña a estas líneas, Ojeda recalca que la carne del cordero que lleva el kebab es "muy buena, con muy buenas propiedades". "No está tan mal como alimento esporádico, pero no convirtamos lo excepcional en ordinario", advierte.