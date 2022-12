Una farmacia de A Coruña ha sido objeto de un atraco a punta de navaja en el que el atracador ha conseguido un botín de 200 euros, aunque finalmente fue detenido por la Policía gracias a las grabaciones. Elvira, farmacéutica titular, declara que la auxiliar atracada "estaba tan nerviosa que no podía abrir la caja".



Durante su huida, el atracador se deshizo del arma y de los 200 euros que había robado. Sin embargo, una vez detenido por la Policía, no tardo en confesar a los agentes que había cometido el asalto.



Los afectados piden que las penas para estos atracadores se incrementen para que no salgan impunes, ya que no es el primer atraco que esta farmacia ha sufrido en los últimos meses.