Tras una angustiosa búsqueda que duró varios días, los dos espeleólogos desaparecidos en la cueva de La Gándara, ubicada en Soba (Cantabria), han sido finalmente encontrados vivos y sin lesiones significativas. Según informó el 112 Cantabria, los equipos de emergencia, incluyendo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil, localizaron a los exploradores en un tramo del complejo de cavidades al que accedieron el pasado sábado.

En cuanto a las dos cosas que no hicieron bien que fue no llamar al 112 e ir solo dos en una cueva que los expertos recomienda como mínimo tres personas, Martín González Hierro, Presidente de la Asociación de Espeleosocorro Cántabro, ha aclarado que ir dos solos es "una estrategia ligera para ir rápido".

"Lo recomendable no son tres, son cuatro, ya que si ocurre algo uno se queda con el herido y otros dos salen. Entre cuatro y seis para mi es el grupo ideal", ha explicado en Más Vale Tarde.

Además, ha manifestado que es normal que en la boca de la cueva no tengan cobertura, entonces "dejar a alguien encargado de hacer la llamada no creo que sea ningún problema". Y es que se especula que según la normativa de Cantabria si no se realiza dicha llamada al 112 serían los propios afectados serían los encargados de cubrir los gastos del rescate.

"Hay un reglamento en Cantabria que si dice eso, con unas tasas establecidas. Realmente es una cuestión jurídica y tampoco estoy de acuerdo de que se cobre a los que se rescata. Yo creo que el rescate ya está pagado por los españoles con los impuestos", ha concluido.