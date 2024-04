El problema de salud que la reina Letizia padece en los pies, el neuroma de Morton, la ha obligado a estar sentada durante el besamanos en su visita a los reyes de Holanda. Una decisión que la experta en protocolo Gloria Campos defiende en Más Vale Tarde, donde señala que la reina "tuvo un brote muy doloroso estos días y se sentó porque hubiera sido mucho peor que no hubiera ido a este evento".

Además, y a pesar de usar zapatos de tacón alto no es recomendable con este problema de saluda, la experta se pregunta "qué hubiera pasado si ella durante los últimos dos años no hubiera llevado zapatos de tacón": "A esta señora se la critica por todo", incide.

"Yo creo que ha hecho bien y que desde luego no es una falta de protocolo, bajo ningún concepto, peor hubiera sido que no hubiera estado", insiste Campos, que agrega: "Si decide ausentarse no hubiéramos pensado nunca en el síndrome de Morton que tiene, hubiéramos pensado que se ha enfadado con el rey, que hay una crisis matrimonial... cualquier cosa".

Además, recuerda que el rey emérito, Juan Carlos I, "ya lo hizo en bastantes ocasiones" y que "hay muchos precedentes en las distintas monarquías". Además, insiste en apuntar a quienes "tienen más intereses en machacarla permanentemente" y defiende que la reina hiciera el besamanos sentado: "Hubiera sido lo peor lo contrario y creo que ha estado perfecta", zanja.