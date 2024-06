La princesa de Gales, Kate Middleton, ha aparecido este sábado por primera vez en público desde que le fue diagnosticado un cáncer, a bordo de una carroza junto a sus tres hijos en el desfile que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

"Parece ser que el pelo si que es suyo. Lo que nos está diciendo es que se está sometiendo a un tratamiento, que no se ha acabado, y lo que me comentan es que durará hasta finales de agosto principios de septiemnbre. Es un tipo de quimio con el que no se te cae el pelo. Es decir, el pelo es completamente suyo", ha explicado Ana Polo, experta en la Casa Real Británica.

En cuanto a su aspecto físico, la experta ha comentado en Más Vale Tarde que está completamente en buena forma y que, incluso, ha recuperado algunos kilos desde el primer vídeo donde reconocía que padecía cáncer. "Yo creo que incluso ha cogido un poquito de color".

Más allá de temás estéticos, las redes sociales han estado muy activas durante los dos últimos meses especulando sobre el estado de salud de Kate Middleton. Y es que se ha llegado a decir a través de Internet que se le tenía que operar. Es por ello, que las nuevas imágenes han cortado de raíz todo tipo de bulos sobre su persona y, en especial, sobre la enfermedad. "Ha querido poner punto final a los rumores, ha eclipsado a todos", ha aclarado Ana Polo

Sobre la polémica que ha estado latente en los medios británicos sobre que la promoción de una mermelada por parte de Meghan Markle y Harry ha sido una estrategia para acapar las pantallas, Ana Polo ha aclarado se sabe que la pareja tiene "algún problemilla de dinero" y que los negocios que han intentado han sido para tratar de lidiar con todos los gastos que tienen y que ninguno de ellos les ha dado frutos económicos.

"En Inglaterra nadie ha eclipsado a Kate Middleton, de hecho hay un detalle que no estabais comentando que Kate llevaba un sombrero que era calcado al sombrero que se puso Diana justo el día despúes de estar en la Casa Blanca bailando con John Travolta", ha explicado la experta.