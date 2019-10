La violencia entre pandillas está repuntando en Madrid. En la capital operan principalmente cuatro bandas: Trinitarios, Dominicans Don't Play, Ñetas y Latin Kings.

Actúan en tres zonas: el Puente de Vallecas, donde se ha producido la última pelea entre bandas que ha dejado nueve detenidos y cuatro heridos graves; Ciudad Lineal y San Blas; y Villaverde.

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, defiende que la mejor herramienta para combatir esta violencia es a través de la educación.

"La prevención primaria es importantísima. Los miembros de las bandas se tienen que adscribir al entorno social en el que están y tener una buena formación", explica.

La experta habla de la 'Teoría de la Nomia' para explicar este fenómeno: "Cuando alguien está inserto en un grupo en el que no se siente adscrito genera su propia familia con normas férreas". Algo que ocurre con las pandillas latinas, donde para ingresar se tiene que pasar un "bautizo especialmente violento".

"Una vez que entran no salen", asegura de Vicente, que destaca la importancia de que los más pequeños vean que "esto no es una forma de convertirse en alguien importante sino una forma delincuencial en la que no tiene que entrar nunca, porque ni el sistema penal consigue que estos sujetos se rehabiliten".