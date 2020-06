Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la investigación de la muerte del fotógrafo de moda José Luis Abad en un 'ritual chamánico' en el que consumieron la denominada 'molécula de dios', una sustancia alucinógena extraída del veneno de un sapo.

Sin embargo, el actor se mostró a favor del consumo de esta sustancia en una grabación de sí mismo en 2017. Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, Vidal apoya e incluso insta al consumo de la peligrosa droga natural.

"Me dijeron que abriera los brazos, que mirara al sol... fumé con todas las ganas que podía y sin acabar el humo de repente, ¡buf!", elogiaba el actor porno en 2017 a la droga que acabó con la vida de José Luis Abad hace un año.

"De la única manera de la que puedo explicar esto es que he estado toda mi vida con los ojos cerrados y de repente he fumado un sapo y los he abierto", explicaba entonces, cunado también, en otro vídeo, instaba a "todo el mundo" a que lo probara "al menos una vez en su vida".

La 'molécula de dios' es utilizada como un supuesto método curativo de depresiones o incluso de otras adicciones, pero lo cierto es que provoca la destrucción de células del sistema nervioso central, y existen personalidades susceptibles en las que puede desarrollar una psicosis esquizofrénica.

José Luis Abad buscaba este tipo de experiencias y a través de la prima de Nacho Vidal contactó con el actor, con quien se citó para probar el veneno, que finalmente acabó provocándole una parada cardiorrespiratoria. Ahora se investiga si los allí presentes, entre ellos Nacho Vidal, actuaron para intentar salvar su vida.