La Guardia Civil continúa buscando a Dana en el término municipal de Arenas, Málaga. Pero también han peinado el monte para localizar a su novio Sergio, al que finalmente han localizado tras pasar 24 horas en paradero desaparecido.

Sergio no fue a su trabajo después de defender su inocencia. Según él, estaba siendo presionado por la Guardia Civil. "Había cuatro tíos diciéndome que confesara, que iba a pasar 20 años en la cárcel. Les dije que no iba a confesar porque yo no he sido", aseguró el joven.

Sin embargo, cuando los agentes entraron en su casa se encontraron un fuerte olor a lejía. Había sido fregada con agua fuerte y había varias paredes pintadas. Los perros de la Guardia Civil, además, marcaron varios puntos en el domicilio: una almohada y un edredón.

Sergio mantiene que Dana se ha marchado por problemas con un prestamista. De hecho, él mismo le llamó por teléfono. En las conversaciones el prestamista defiende su inocencia y habla de que la joven le "ha buscado la ruina". "Yo con toda la buena fe para ayudarla... son casi 13.000 euros", aseguraba el hombre. En sus conversaciones hablan también de un tercer hombre que, según ellos estaba enamorada de Dana y con el que podría haberse marchado.

El hermano de Dana, por su parte, asegura que no se ha marchado por voluntad propia y se teme "lo peor". En los resultados del laboratorio pueden estar todas las respuestas a esta enigmática desaparición.