"Fui a la habitación y estaba ahí, con los brazos en cruz. Lo intenté reanimar, lo cogí, pero el Domi no estaba, ya no estaba". Así es como el padre de acogida de Dominique, Daniel Faus, ha contado el momento en el que descubrió que el pequeño de ocho años había fallecido y pese a sus esfuerzos por salvarle la vida, no lo consiguió.

La madre de acogida del pequeño, Penélope Martínez, también ha declarado en el juicio contra la pareja sentimental del padre, Alejandra García, la única acusada por la muerte del niño. "A día de hoy es inasumible, es demoledor que maten a tu hijo, a un ser indefenso. Tu cabeza estalla. Te revienta", ha relatado la madre.

En su alegato, Penélope ha reclamado justicia. Con la voz temblorosa ha explicado que antes de morir, Dominique ya no estaba a gusto en casa de Daniel y Alejandra: "Empezó con miedos, con actitudes, muy asustadizo, muy preocupado".

"Me comunicó con mucha angustia que Alejandra le había tapado con una manta la cabeza y no le dejaba salir", ha explicado. Ella, en aquel momento, lo interpretó como un juego pero ahora se arrepiente de no haberlo tenido en cuenta. Al igual que las peticiones de su hijo cuando estaba con la pareja, repitiendo que quería ir con su madre.

Ahora, pide "justicia para Domi" y asegura que ese 30 de agosto de 2017, el día en el que falleció su hijo, no lo olvida. Daniel salió del coche gritando "lo han matado, lo han matado", y así es como se enteró de todo.

En esta tercera sesión del juicio también ha sido el turno de los forenses, que tienen claro que la causa del fallecimiento fue una muerte por estrangulamiento. Contradicen de lleno la versión de Alejandra de que la muerte de Dominique fue un accidente.