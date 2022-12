Tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot', la calle está muy dividida. "Ya era hora de que hicieran algo así. Una persona, en cualquier otro punto del país, asesina y a los 5 días está en la calle. Del Río ha cumplido toda su condena, ¿por qué no puede salir?", comenta una chica.

Para otros, la condena que ha cumplido Inés del Río no es suficiente. "A mí me matan un hijo, y quisiera ver a esa persona toda la vida entre rejas", opina una mujer.

También encontramos a los que no se implican emocionalmente. "Hay que acatar lo que dice Europa, porque ellos quizá sean más objetivos y tengan otro punto de vista".

En un batzokia de Bilbao, entre pincho y pincho, los comensales también dan su opinión al respecto, que en este caso es unánime. "Me parece muy bien que deroguen la 'doctrina Parot'. Las leyes están muy bien para cumplirse desde la racionalidad, no desde el odio".