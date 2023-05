Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntar a la gente sobre la importante de la ideología para iniciar una relación amorosa. Una encuesta señala que el 40% le da importancia y en la calle, las opiniones son dispares, tal como se puede ver en el video que ilustra estas líneas.

Las personas a las que ha preguntado si podrían tener una pareja con una ideología distinta han sostenido diferentes posturas. Uno asegura que él con su pareja lo comparte todo "ideología y lo que haga falta". Una mujer de más edad señala que ella no porque es "más antigua". Mientras que otro joven fue más tajante: "Estar con un nazi no me apetece". "Si alguien está muy a la derecha y otro muy a la izquierda, es muy complicado", responde otra pareja.

A otros les importa más el fútbol: "Tiene que ser del Betis sí o sí". Otros son más flexibles ya que les "da igual, cada uno lo suyo", aunque algunos creen que "si compartes ideología es motivo de llevarse bien".