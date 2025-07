Camarero, sobre el mínimo ahorrado para comprar una casa: "Los 44.000 euros son solo para iniciar el primer trámite, luego hace falta más"

44.000 euros es el dinero que hay que tener preparado encima de la mesa para comprar una vivienda. Así lo ha asegurado el periodista de ABC, José María Camarero, este lunes en Más Vale Tarde, quien ha recordado que eso es "para empezar a comprar", es decir, solo el comienzo del proceso.

Aunque el periodista ha explicado que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas, ha indicado que ese dinero correspondería al 20% del valor de tasación que ya no da el banco. "Aparte de ese 20% que no da el banco, hay que incluir los gastos de registro, de notaria y los impuestos... entre todo eso aproximadamente alguien que quiera hoy comprarse una casa tiene que tener el 30% de lo que valga esa casa", ha señalado Camarero. "Si no se tiene ese dinero no hay nada que hacer", ha añadido.

"Esto del 20% casi siempre lo han hecho los bancos, es una medida de autoprotección. Dar una hipoteca al 100% del valor de tasación, aunque a mucha gente le parezca que debía ser, no es bueno ni para ese cliente ni para el banco. Se juegan mucho los dos. Ya lo vimos en la anterior crisis. Se daban hipotecas no solo para la casa, para los muebles... Eso no es bueno", ha comentado.

De esta manera, Camarero ha reconocido que "hay que ser consciente de la realidad" y que "tener ese dinero supone no estar gastando absolutamente nada durante dos años". "Al final quien tiene ese dinero para comprarse una casa, son quienes reciben una herencia, grandes fortunas, grandes inversores, y gente que tiene mucho dinero. El resto se tiene que conformar con esperar, con ahorrar poquito a poco", ha añadido.