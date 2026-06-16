El espectacular accidente de un camión tras perder el control y volcar en plena A-7: el conductor, único herido

Un conductor grababa el momento exacto del tremendo accidente de un camión en la A-7 a la altura de San Roque. El conductor del camión ha sido evacuado al hospital y se han producido retenciones largas retenciones de tráfico.

En la autovía A-7 a la altura de San Roque con sentido Málaga, un conductor grababa el espectacular accidente de un camión que, tras salirse de la carretera, terminaba volcando en la calzada.

A juzgar por los comentarios que se escuchan a la persona que capta las imágenes, todo apunta a que el conductor del camión ya estaba conduciendo de forma errática momentos antes de producirse el accidente.

El conductor del camión ha tenido que ser evacuado al hospital, aunque por el momento se desconoce su estado y la causa exacta del siniestro, en el que ha sido la única persona que resultado herida.

El accidente ha provocado que cientos de conductores quedaran retenidos en la zona durante horas, al bloquear el camión accidentando los carriles de la vía, una de las principales arterias que conectan el Campo de Gibraltar con la Costa del Sol.

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