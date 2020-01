El pasado 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, el extraño gesto de uno de los comisarios del sorteo despertó las suspicacias de muchos espectadores. La polémica fue tal que Loterías y Apuestas del Estado se vio obligada a aclarar que, si alguna bola rebota hacia el exterior, el protocolo del sorteo contempla que el operario la vuelva a introducir manualmente en el bombo.

Una explicación que no satisfizo a todos, ya que más de una decena de particulares han interpuesto denuncias por supuesta manipulación de las bolas. Por ello, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que recabe un informe al respecto a Loterías y Apuestas del Estado, petición que el juez ha aceptado y realizará este mismo viernes.

Ante esta situación, y a expensas de que se determine qué ocurrió realmente ese día, cabe preguntarse si desmontar el reparto de premios sería posible a estas alturas, casi un mes después. Algo que el economista Gonzalo Bernardos no ha querido descartar en Más Vale Tarde: "No pondría nada en el fuego", ha deslizado.

Bernardos ha destacado que la Lotería de Navidad es uno de los sorteos que más expectación e ilusión genera entre los españoles. "Diga lo que diga la gente, la noche anterior piensan ¿y si me toca el Gordo?", ha afirmado. "Ver a un señor que igual lo hizo todo muy correcto, pero que no queda claro que sea correcto, que hace algo raro... ay", ha resumido.

"La ilusión la tengo hasta que no me ha tocado, y cuando no ha tocado, no es que he tenido mala suerte, es que ese señor ha impedido que me tocara", ha añadidoBernardos, a quien diez denuncian le parecen pocas. "Me parecen pocas, sabiendo el pueblo español lo que le interesa y lo que se ilusiona con ese día tan importante".