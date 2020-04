El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que "hay tres parámetros" a tener en cuenta en la desescalada del confinamiento: "La cuestión geográfica, los segmentos de población y la actividad económica".

"Puede haber momentos en los que haya una vuelta atrás y tiene que ser una cuestión dinámica. Estamos en una situación en la que no hay una receta única", ha añadido el presidente en una entrevista en Más Vale Tarde.

El presidente ha insistido en ser prudentes y respetar los criterios de los expertos: "Creo que el confinamiento no es neutro, tiene consecuencias también. Hay unos riesgos por el confinamiento demasiado estricto, otra cosa es que se ponga ante todo la seguridad, pero en mi opinión se debe empezar a pensar cómo las personas mayores y las personas que necesitan pasear o caminar puedan ir haciéndolo", ha explicado.

Sobre el impacto del coronavirus en el sector turístico, Puig ha señalado que para la Comunidad Valenciana es "fundamental", si bien "es el sector que va a tener mayor dificultad", y también depende "del miedo" de los clientes y de lo que acuerde la UE: "Hay muchísimas decisiones que no corresponden simplemente a lo que es una voluntad en un espacio determinado. Es cierto que no es lo mismo que se pueda abrir algunos bares en espacios determinados que un gran hotel. Eso no puede verse con uniformidad, hay que atender esas casuísticas tan diferentes".

"En medida de lo posible, poco a poco con las condiciones necesarias, tiene que vislumbrarse el recorrido", ha continuado el presidente.

Sobre la reapertura de las playas valencianas, tan recurridas por madrileños, el presidente ha asegurado que lo que más le gustaría es que "cuanto antes pudiéramos tener entre nosotros a las personas que han confiado en nosotros".

"Sería una alegría que miles de madrileños que han estado viniendo a la Comunidad Valenciana pudieran venir este verano. Me gustaría mucho, pero lo tenemos que hacer con seguridad. Para las personas que confían en nosotros tenemos que saber que estamos en un momento complejo", ha explicado.

Si bien Puig ha asegurado que "no es lo mismo el turismo en hoteles que el turismo residencial": "Hay personas que tienen apartamentos que lo lógico es que pudieran venir con medidas de seguridad, pero todo está basado en la seguridad de las personas".