Durante la cuarta jornada de protestas en Cataluña tras la sentencia del procés, Xavier Domènech, ex coordinador general de Catalunya En Comú, ha asegurado en Más Vale Tarde que ahora mismo "Torra está fuera de lugar", por su actuación en los enfrentamientos que se han podido ver en las calles de las principales ciudades de la región.

Aún así, el político ha asegurado que "difícilmente se puede buscar un recambio" porque "otra persona que también está fuera de lugar es Pedro Sánchez, ha convocado elecciones sabiendo que se iba a producir la sentencia": "Esto va a acabar con elecciones en Cataluña y probablemente con nueva presidencia".

Domènech ha afirmado que cree que Torra debe dimitir, ya que "es muy evidente que la legislatura está agotada": "El Gobierno no es unitario, hay una crisis dentro", ha apuntado en referencia al Govern, formado por Junts Per Cat y ERC.

Aún así, considera que "ahora mismo es imposible convocar elecciones, porque hay otro proceso electoral que es el de las elecciones generales".

El profesor ha reiterado que se está viviendo una "situación de excepcionalidad en Cataluña" producida por "una sentencia que nunca debería haberse producido en esos términos". "Solo se va a solucionar, no si Torra dimite o no dimite, sino si los presos salen de la prisión o no", ha explicado.

Domènech también ha incidido en la postura de Pedro Sánchez, sobre la que ha asegurado que "estuvo durante semanas diciendo que podría aplicar el 155 diciendo que si la reacción a la sentencia era un DIU por parte de la Generalitat", algo, ha apuntado, que no se ha producido: "Ha habido una inacción", y ha lamentado que el presidente se lo pueda estar planteando.

"Mañana habrá una expresión de masas, una huelga. Cataluña quedará paralizada, será una expresión no violenta y queda paralizada no para demostrar que no hay violencia sino porque necesitamos una solución política", ha revindicado el ex coordinador general de Catalunya En Comú.

"Es gente extremadamente joven que lleva siete años en los que se les ha dicho que tenían que hacer actuaciones no violentas y han visto cómo precisamente dos de los dirigentes que se subían a un coche para decir que no tenía que haber violencia están en prisión durante nueve años", ha continuado.

Por tanto, a juicio de Domènech, España necesita una "solución política", aunque teme que no la habrá: "No veo al PSOE dispuesto a ninguna solución polútica, su análisis es que hay una situación puramente interna de conflicto entre catalanes".