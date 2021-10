Un joven de 21 años ha sido detenido por disparar con una escopeta en el Campus de Ciencia y Tecnología de la UPV. Desde la facultad en la que se ha producido el tiroteo, el periodista Miguel Ángel Ambrosio explica que una chica que se cruzó con él y también algunas personas que en ese momento estaban trabajando allí señalan que dijo en varias ocasiones: "No voy a por las personas, voy a por la facultad, voy a por la Universidad del País Vasco".

Más Vale Tarde ha hablado también con Aitor García, un estudiante que se encontraba en la universidad en el momento del tiroteo. Aunque él no ha escuchado los disparos, les han retenido para que no corrieran peligro: "Desde mi facultad, y yo soy estudiante de Periodismo, no hemos escuchado ningún tipo de disparo y sí que han cerrado la facultad para que no entre ni salga nadie", ha explicado.

Según ha relatado, los alumnos se han enterado de lo que estaba sucediendo "por grupos de WhatsApp de otros compañeros de la Universidad". "Nadie sabía muy bien qué pasaba y prácticamente el profesor se ha dado cuenta por nosotros", ha agregado. "En nuestra clase simplemente hemos cerrado la puerta, hemos permanecido dentro de manera tranquila, hemos dejado de dar clase eso sí", ha precisado Aitor, cuyo testimonio completo puedes escuchar en el vídeo.