Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, asegura que "no es momento para presentar una moción de censura, aunque podría ser alcaldesa", y a pesar de sentirse traicionada por el Partido Popular, sus socios de coalición en el Ayuntamiento.

En una entrevista en Más Vale Tarde reconoce que, con la situación generada en el seno del PP con el presunto espionaje a Ayuso y sus familiares y las investigaciones por algunos polémicos contratos, "hay gente que estaría salivando por la oportunidad de ser alcaldesa".

"Si yo fuese Mañueco, a día de hoy sería alcaldesa. No todos los partidos somos iguales", ha defendido la política de Ciudadanos. También ha explicado que el gobierno de coalición ha funcionado "muy bien" y se ha sentido muy cómoda gobernando con los 'populares', y que "hasta que se demuestre lo contrario", va a creer a José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la ciudad.

Preguntada por si estaría dispuesta a presentar una moción de censura, la vicealcaldesa madrileña ha considerado que esta decisión "no puede ser frívola", que trata de "ser justa y no justiciera", y aunque considera que "por mucho menos en el PP a nosotros (Ciudadanos) nos traicionaron y fueron desleales", todavía no hay pruebas de peso para ello.

Con todo, confirma que la "atmósfera" entre socios en el Ayuntamiento ha cambiado, porque, dice, "llevamos unas cuantas traiciones a nuestras espaldas y eso pesa".