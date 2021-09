Con motivo del primer programa de Más Vale Tarde con Cristina Pardo e Iñaki López al frente, Newtral ha recopilado y desmentido algunos de los bulos más surrealistas difundidos en las redes sociales sobre los presentadores, que les relacionan con supuestas inversiones en bitcoin.

Para ello, los periodistas han llevado a cabo una "verificación en directo" sobre 'fake news' que afirman que se han lucrado gracias a esta criptomoneda. Uno de estos bulos incluso afirma que Antonio García Ferreras habría pedido a Pardo que depositara 250 euros en directo.

Algo que la periodista ha desmentido así: "Cuando vean mi nombre relacionado con alguna innovación tecnológica, por ejemplo los bitcoin, no se lo crean porque yo tengo alergia a la tecnología". "Nosotros vamos con la cartilla del banco a que nos atienda un señor en la sucursal", ha ironizado por su parte López.

Bulos como este sobre el bitcoin han afectado también a otras personas conocidas, como Fernando Simón o Dani Rovira, con el objetivo de robar los datos personales de los usuarios.

Otro famoso afectado es Rafa Nadal, de quien un bulo afirma que habría ganado mucho dinero gracias al bitcoin y que Iñaki López le entrevistó al respecto en laSexta Noche. "Nos conocimos echando pachangas allí en Manacor de tenis, y luego ya pues nos hemos metido en esto del bitcoin", ha ironizado el presentador, que ha desmentido rotundamente esta falsa noticia.

"Evidentemente no, no hagan ningún caso a este tipo de cosas" ha aclarado el presentador, que bromea: "¿Encuentran relación entre Cristina Pardo y yo y la inversión en bitcoin? Si no sabemos exactamente ni qué es eso".