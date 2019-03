Sara: "Pagué la multa pero lo hice fuera de plazo porque mi abogado me engañó"

"Es una impotencia muy grande. Yo sí pagué la multa, pero fuera de plazo porque mi abogado me engañó. Mi antiguo abogado me dijo que yo era insolvente y que no debía pagar la cuantía de multas sustitutivas porque yo había pagado la condena de 6.400 euros. Yo confío en ese abogado hasta que me llegaron tres cartas, y en la tercera ponía que tenía que entrar en prisión", explica.

Esta madre sostiene que en el momento que el juez le impuso la multa ella tenía ayuda y podría haberla pagado, pero su abogado le dijo que no lo hiciera. Ahora tiene otro abogado y éste va a denunciar al antiguo letrado de Sara porque, dice, "es injusto".

Cinco años después Sara ya no tiene anorexia ni bulimia, algo que en el pasado le motivó a usar la tarjeta que se había encontrado y por la que fue condenada. "Yo me encerré en mi casa y me dije que me iba a curar. Ahora soy madre por dos veces y soy feliz, parece que me quieren hundir pero no lo van a conseguir. Estoy triste pero sigo teniendo fuerza".