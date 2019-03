Rubén Sánchez: "La nueva factura que propone el Gobierno es ilegal"

Rubén Sánchez, portavoz de la organización FACUA ha valorado en directo la reforma del sistema eléctrico que el Gobierno quiere poner en marcha desde el próximo mes de abril.



Acerca de las declaraciones del ministro de Industria José Manuel Soria sobre las dos opciones de precio que tendrá la electricidad, Sánchez afirma que el sistema es complejo, "me encantaría ver al ministro leyendo la factura de la luz si elige la opción menos cara de las dos, la variable, que incluye 1.500 tarifas si tenemos un nuevo contador o 60 si no tenemos el contador adaptado".



El portavoz de la organización considera que se trata de una acción que "complica la vida del ciudadano" y, además, recuerda que el sistema es ilegal porque "en el contrato de un suministro básico no pueden decir que no cuentan el precio hasta que no hayas hecho el consumo, es algo que lo prohibe la ley".



Sánchez advierte de la existencia de una ley del año 1984 que dice que al contratar algo hay que conocer el precio "y si cambia, nos tienen que informar para que valoremos si queremos aceptar la modificación". De modo que según denuncia, el Gobierno va a vulnerar la legislación existente en España.



Asimismo, Rubén Sánchez lamenta que el Ejecutivo también va a "vulnerar una ley suya que publicó en el BOE hace mes y medio a favor de que las facturas sean transparentes y claras, justo lo contrario de lo que se va a poner en marcha ahora".