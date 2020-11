Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha recordado en Más Vale Tarde que "ETA se ha terminado" y ha dicho que "debiéramos estar muy contentos de que haya terminado". "Yo prefiero ver a Otegi y a esos señores con los que no comulgo en nada de lo que dicen y han hecho sentados en una tribuna de un Parlamento o en un Senado que verlos como estaban hace 25 años pegando tiros en la nuca", ha manifestado el presidente cántabro.

"A eso no hay nada que decir. Otra cosa es que sea aceptable que se hagan pactos con esta gente que entrañen concesiones que pueden implicar cosas que no podemos aceptar el resto de los españoles", ha apostillado.

Yo no iría con Bildu a ningún pacto, pero son legales y tienen derecho a votar"

En este sentido, Revilla ha afirmado que "después de lo que ha pasado este país y lo que hemos tenido que sufrir", él no iría con Bildu "a ningún pacto", pero ha defendido que "los que han salido elegidos son absolutamente legales y, por lo tanto, tienen todo el derecho a votar y la gente a recibir sus votos".

"Jamás haría un pacto con Bildu, pero no tengo ningún inconveniente en debatir con ellos e incluso en alguna cuestión parlamentario que no sea trascendente para la unidad de España poder coincidir en votaciones", ha expresado el presidente de Cantabria, a lo que ha añadido: "Lo que no sé es si detrás de los Presupuestos puede haber otras cosas, que es lo que me preocupa".

Sobre el acercamiento de presos de ETA: "No me parece mal; hay que tener humanidad"

En lo referente al acercamiento de presos de ETA, el líder del PRC ha dicho que no le parecen mal. "Creo que aunque estén en la cárcel, también hay que tener un poco de humanidad", ha manifestado.

Así, Revilla ha defendido que "lo que tienen que hacer es cumplir las condenas íntegras, pero los familiares tienen derecho a tenerles más cerca para poder ir a verles", ha expresado Revilla, quien ha afirmado que "lo de acercar presos lo ha hecho todo el mundo".