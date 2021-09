Para muchos, Karlos Arguiñano es "el comentarista de la calle", según destaca Cristina Pardo en Más Vale Tarde, donde lanza una pregunta al popular cocinero: "¿Sigues estando hasta el moño de los políticos? ¿Crees que la gente también?".

Arguiñano responde con una crítica tajante a los representantes políticos, a quienes reprocha que "nunca se apoyan".

Una situación que Arguiñano compara con el funcionamiento de su cocina: "Yo siempre he pensado en el equipo, aquí si estamos 16-18 personas trabajando, no hay nadie que intente romper nada, estamos todos a favor de hacer las cosas bien", ilustra.

A su juicio, "los políticos lo que tienen que hacer es juntarse un poquito más, quererse un poquito más". Algo que, cree, hacen más cuando no es de cara a la galería.

"A mí me ha llamado mucho la atención que en la época de la pandemia no hayan arrimado el hombro entre ellos, es más, aprovechan para sacudirse", lamenta Arguiñano, que remata: "A mí me parece muy triste".