Rebeca Sáez: "No publiques algo en Twitter que no dirías en público"

Rebeca Sáez, experta en comunicación on line, ha explicado qué se debe y qué no se debe hacer nunca al publicar algo en redes sociales. Rebeca aconseja utilizar el sentido común a la hora de publicar en Twitter. "Existen muchas formas de tener seguridad en el móvil y se deben utilizar porque sino estás abriendo el contenido de tu móvil a cualquiera", ha explicado Rebeca.

"Lo principal es ver qué estas compartiendo en la red y ser conscientes de qué implica estar en las redes sociales". La experta en comunicación on line aconseja reflexionar y pensar siempre que repercusión puede tener ese contenido si se sube a redes sociales. "Si es algo que no sería capaz de decir en público, no lo subas a Twitter".