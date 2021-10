Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha sorprendido al conocer declaraciones de Unidas Podemos sobre la vicepresidenta Nadia Calviño. "Unidas Podemos dice que Nadia Calviño trabaja para la CEOE", le explica la periodista Cristina Pardo, sobre unas palabras de Isa Serra en las que ha asegurado que "no van a permitir" que la ministra de Economía haga una "reforma laboral al servicio de la patronal".

"No lo sabía. Igual resulta que me tienen que hacer una inspección de trabajo porque en nómina no está", ha bromeado el presidente de la patronal.

Además, sobre esta misma controversia, la generada en el seno del Ejecutivo sobre la reforma laboral, Garamendi ha considerado que los ministros se tienen que coordinar, y que ellos se sentarán a la mesa sea quien sea el representante para liderar las negociaciones.

También cree que es lógico que intervengan más ministerios que el de Trabajo, como ha ocurrido con otras leyes y acuerdos. Con todo, insiste: "Hay que sentarse en la mesa y si resulta que al final el Gobierno cambia las normas, tienen derecho, y nosotros tenemos derecho a decir si nos gusta o no".