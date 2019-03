Raúl Sánchez: "Acaba siendo la mujer la que toma el papel relevante en el cuidado de los hijos, no me parece justo"

DE LA PLATAFORMA POR PERMISOS IGUALES

Raúl Sánchez, miembro de la Plataforma por Permisos Iguales, analiza en MVT cómo están los permisos por paternidad y maternidad en España. Asegura que "acaba siendo la mujer la que toma el papel relevante en el cuidado de los hijos, no me parece justo". Y señala que "dos semanas de permiso no son suficientes".