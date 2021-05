El cantante Ramón J. Márquez, 'Ramoncín', recibirá este sábado en San Isidro la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid. Un reconocimiento con el que no está de acuerdo Vox, que se abstuvo en la votación sobre otorgárselo.

"Tienen muchas razones para abstenerse y los entiendo, lo que se han equivocado es con los argumentos", ha subrayado el artista en Más Vale Tarde. "Ellos dicen que es porque yo apoyé el acto violento contra los dirigentes de Vox en Vallecas. Se lo han inventado, es mentira", ha sentenciado el artista.

"Dije que no me gustaba la actitud de Abascal de siete hombres acercándose a todo el mundo, pero en el momento en que alguien le tira una piedra, el que pierde la razón es ese", ha agregado Ramoncín, que ha vuelto a desmentir los argumentos de Vox contra su medalla: "Yo nunca jamás he apoyado eso y ellos han esgrimido esta razón".

"Podían haber encontrado un montón de razones: no queremos que se la den porque es republicano, porque reniega de Franco, del franquismo y de los franquistas, porque es feminista, porque es animalista, porque no le gustan los xenófobos, los homófobos, y porque lleva toda su vida peleando contra una manera de pensar ultramontana que representamos nosotros", ha enumerado.

"Esos hubieran sido argumentos lógicos y entendibles y razonables", ha agregado Ramoncín, que ha lanzado un mensaje a la formación de extrema derecha: "No se anden con tonterías, 'no nos gusta este por rojo', y ya está", ha ironizado.