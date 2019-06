Rafael Mayoral (Unidas Podemos): "No me cabe en la cabeza que el PSOE pueda gobernar en solitario, con 123 diputados y sin hablar con nadie"

Pablo Iglesias se reúne el próximo martes con Pedro Sánchez, pero la idea de que sea su socio preferente "no está nada clara", explica Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos. "Está intentando establecer una equidistancia entre el PP, Ciudadanos y nosotros. Lo podría haber hecho en campaña, los ciudadanos lo habrían agradecido", cuenta el diputado.

La "exigencia clara" con la que llega Iglesias al encuentro con Sánchez es la de "responder a las necesidades de la gente trabajadora del país que está viviendo una precariedad insoportable. Es el momento de escuchar las necesidades que tienen las mayorías sociales".

Por ello, reivindica que "la única forma de que el PSOE no se olvide de lo que pacta es estando en el Ejecutivo, para garantizar que se cumpla sin ninguna duda".

Preguntado por si son las presiones de la banca, de la CEOE y de los fondos buitre los únicos motivos que tiene Sánchez para no querer que Iglesias esté en el Ejecutivo, Mayoral responde que "Ana Patricia Botín y la CEOE lo han defendido públicamente", algo que considera lógico: "No nos quieren en el Gobierno porque queremos que la banca devuelva el rescate bancario, queremos acabar con la precariedad de la gente trabajadora y limitar los precios de los alquileres", destaca el diputado.

Sorprendido por las declaraciones de Ábalos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha manifestado que "la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones", a lo que Mayoral responde: "No me parece razonable amenazar antes de sentarse a hablar con el resto de fuerzas políticas", algo que califica de "inaudito" que el PSOE se planté "amenazar con unas elecciones".

"No me cabe en la cabeza que haya alguien que pueda gobernar en solitario, con 123 diputados y sin hablar con nadie", ha reiterado el diputado. Y achaca toda la responsabilidad del futuro del Gobierno a Pedro Sánchez: "Si no es capaz de reunir los apoyos suficientes estará fracasando en la misión que le ha encomendado el Jefe de Estado".

"Si el PSOE quiere una mayoría progresista llegará a un acuerdo con Unidas Podemos"

Sin responder con un 'sí' o un 'no' a si Unidas Podemos apoyará la investidura de Sánchez si no consiguen entrar en el Gobierno, Mayoral insiste: "No creemos que Sánchez se planté la posibilidad de ir a una investidura sin llegar a un acuerdo con nosotros. Si se niegan a abrir un diálogo sincero, no habrán dicho la verdad".