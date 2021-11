La OCU, a través de informes, ha advertido de que de los últimos seis años, en cuatro ha habido más subidas que bajadas de precios en el Black Friday. En concreto, en 2020, la media de los precios subieron hasta un 2,6%. "Nos venden como rebajas algo que no lo es", ha criticado Iñaki López en Más Vale Tarde.

"Así es", le ha respondido Enrique García, portavoz de la OCU, quien ha señalado que esto lo afirman "de forma tan rotunda" desde la Organización de Consumidores y Usuarios "tras controlar 16.000 referencias de más de 3.000 productos de distintas categorías en las 56 principales tiendas online". "Cuando afirmamos que en Black Friday se bajan muy poquito los precios, es la realidad de lo que se encuentran los consumidores", ha afirmado García.

De esta forma, el portavoz de la OCU ha advertido de que en los años anteriores han visto que "hay descuentos que se inflan, que son falsas rebajas en realidad", y ha dado unas pautas para que los consumidores no sean engañados durante el Black Friday: "Lo que tienen que hacer los consumidores es, primero, planificar y comprar aquello que desean".

Después, según Enrique García, hay que "comparar los precios entre, primero, distintos establecimientos y, después, asegurarse de que el precio que tiene ahora rebajado es el mismo que tenía, es decir, que la rebaja es real".

"Ojo porque en el Black Friday las rebajas son puntuales y afectan solo a algunos productos, por lo que hay que aprovechar las rebajas cuando son reales y comprar a un precio más barato, pero siempre teniendo la atención de que no nos están dando gato por liebre y de que no nos están inflando un descuento cuando en realidad no lo es", ha subrayado.

En este sentido, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios ha señalado que "muchas veces, el precio muy rebajado en el establecimiento más caro es superior a un precio sin rebaja en el establecimiento más barato", por lo que ha defendido que "comparar es lo que interesa".

Por último, García ha declarado que "la ley establece claramente que cuando hay una oferta con rebaja de precio, tiene que figurar el precio antiguo y este tiene que ser el inferior del último mes". Sin embargo, según han comprobado en la OCU en los últimos años, "esto no ocurre en algunos casos".