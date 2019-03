Pisarello: "Cumplimos con el mandato ciudadano y creemos que la monarquía es una anomalía"

JUSTIFICA LA DECISIÓN DEL CONSISTORIO

El primer teniente alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello ha hablado en 'Más Vale Tarde' sobre la retirada del busto de Juan Carlos I del Ayuntamiento de la ciudad Condal. Según ha dicho Pisarello, "hace un año que se tendría que haber retirado, no se trata de un gesto para tapar nada, sino para generar una discusión pública". Asimismo, ha apuntado que "el busto retirado no tenía interés artístico y legalmente no se sostenía su presencia". Además, ha subrayado que "tras la retirada, el busto irá, seguramente, al museo de la ciudad de Barcelona".