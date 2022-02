El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, niega que Génova le haya impuesto líneas rojas para negociar con Vox, formación con la que necesariamente tiene que pactar para lograr la mayoría absoluta que le permita revalidar la Presidencia autonómica.

Unas palabras que Pilar Gómez cuestiona en Más Vale Tarde, donde señala que "a Mañueco le toca hoy hacer este papel". De acuerdo con la periodista, Mañueco "sabe que tuvo una conversación con Casado el sábado", a pesar de que ahora reivindique esa "libertad" para negociar.

"Mañueco sabe que desde la secretaría general lo que se trasladó es que Vox no puede estar en ningún gobierno", sostiene Gómez, que apunta que, de hecho, "Mañueco en privado también reconoce que Vox no puede estar en un gobierno". Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que apunta a la posibilidad de que a Vox no le interese entrar en el Ejecutivo "y seguir creciendo".