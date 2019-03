Pilar Aural: "No sé quién es capaz de ver que la crisis ha desaparecido"

LA FUNDADORA DE 'PATO AMARILLO' RESPONDE A JOAQUÍN LEGUINA

La fundadora de la asociación 'Pato Amarillo', Pilar Aural, ha asegurado en una entrevista concedida a 'Más Vale Tarde' que "no entiende" las declaraciones de Joaquín Leguina sobre la pobreza en España, y ha criticado al expresidente madrileño. "Desde un sillón se pueden decir palabras horribles", defiende Aural, que confiesa a su vez que "en más de 30 años en la asociación nunca me he comprado unos zapatos con lo que me he llevado.