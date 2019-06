Agustín Martínez, abogado de La Manada, ha comenzado la entrevista en Más Vale Tarde asegurando que está "perplejo" por la condena de sus defendidos: "Siempre he entendido que eran inocentes y cada vez más entendía que la única sentencia que podía dictarse era absolutoria". Sin embargo, cree que "este proceso se ha visto influido por una brutal presión externa" a la hora de dictarse este fallo.

Al respecto, Mamen Mendizábal ha preguntado a Martínez Becerra si está poniendo en cuestión la decisión del tribunal, a lo que ha respondido: "Ha leído en el 'tuit' de algún político que el Supremo ha cedido a las presiones de las feministas 'por fin'". Así, el abogado ha continuado afirmando que tiene la sensación de que "ya estaba la sentencia" dictada y de "haber ido para esa foto maravillosa".

La periodista ha recordado a Martínez Becerra que los miembros de 'La Manada' ya estaban condenados por un delito de abuso sexual continuado, según dictó en abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra, y él ha contestado: "La sentencia está centrada en el uso de las palabras, en qué palabras se utilizan en la sentencia para definir determinados actos".

El abogado ha vuelto a exponer así que lo que hubo aquella noche, durante las fiestas de San Fermín de 2016, fueron "relaciones sexuales consentidas. Ni hubo intimidación, ni violencia, ni nada que no fuera consentida". Al respecto, Mendizábal le ha preguntado: "¿Pidió ella que le grabaran esos vídeos? ¿Pidió que le quitaran el móvil? ¿Pidió ella ser violada?".

"Ciertamente, no", ha respondido Martínez Becerra, que ha puntualizado: "Ella, cuando presentó una denuncia, dijo que la habían introducido por la fuerza, tapándole la boca, agarrándola del brazo y metiéndola en el portal. Eso es intimidación y violencia, pero entrar de la mano de un chico con el que estabas acabándote de besar y acceder voluntariamente de un portal... Si después de eso no expresas claramente, o mínimamente, tu oposición a mantener relaciones sexuales, no es como se está planteando".

"¿La víctima buscó esa situación?", se ha preguntado nuevamente Mamen Mendizábal, que ha preguntado al abogado si "ese ruido que dice que ha influido en el Supremo también va a influir en otros hechos que están siendo juzgados y en los que han participado sus clientes", como el caso de la violación de Pozoblanco. "Que estén condenados en Pamplona no significa que tengan que estar condenados por un delito en Pozoblanco. Eso se llama derecho penal de autor", ha replicado Martínez Becerra.