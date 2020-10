El director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, se ha pronunciado en Más Vale Tarde sobre la polémica en redes sociales a raíz del acto celebrado este lunes por el quinto aniversario de su periódico, al que asistieron diversos representantes políticos, entre ellos el ministro de Sanidad, Salvador Illa o el líder de la oposición, Pablo Casado.

La celebración se ha producido justo un día después de la declaración del estado de alama y el toque de queda en todo el territorio español. Para J. Ramírez, se trata de una "falsa polémica", porque, asegura, siempre se mantuvo la distancia de seguridad, los asistentes llevaban mascarilla y el aforo estaba dentro del permitido.

"Fueron unas 80 personas, ni una más. Y podríamos haber sido hasta 120, el aforo que se cubrió fue del 33%", ha aclarado el periodista, asegurando que no hubo 150, como se ha difundido en las redes sociales. Además, ha aclarado que se guardaron las distancias de seguridad, señalando que "no hubo aperitivo ni cóctel".

Eso sí, ha explicado que "en la cena la gente se quitó las mascarillas para comer o beber como ocurre en cualquier restaurante", para explicar las imágenes difundidas en la que aparecen algunos políticos sin la mascarilla puesta.

"Como bien ha dicho el Gobierno, el ministerio de Sanidad y las autoridades de Madrid, todas las normas se cumplieron de manera estricta. Las restricciones se cumplieron y el acto terminó a las 22:45 horas, a las 23: 00 no había ya nadie allí", ha insistido, teniendo en cuenta que en Madrid el toque de queda comienza a medianoche.

Por último, Pedro J. Ramírez ha pedido "no caer en el tremendismo", para responder a las críticas suscitadas en las redes. "No caigamos en la demagogia, no caigamos en el tremendismo porque la lucha contra la COVID-19 requiere un equilibrio, un ámbito de serenidad entre lo que se puede y no se puede hacer, lo que se debe y no se debe hacer", ha concluido.

Desde el PSOE defienden que se cumplido con la normativa

Preguntada por esta controversia, la ministra portavoz, María Jesús Montero, señalaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el evento en cuestión "contaba con todas las garantías que se dictaban por la Comunidad de Madrid para permitir ese aforo".

"El Gobierno y todos los que participamos de acto públicos nos atenemos a la prevención y a los protocolos", ha asegurado la titular de Hacienda, que no obstante ha indicado que "toca también una autorreflexión por parte de todos los que tenemos que participar en actos públicos, para limitar nuestra presencia física en la medida de lo posible".

Tendremos que tomar nota, porque somos conscientes de que somos referentes"

"Tendremos que tomar nota, porque somos conscientes de que somos referentes del conjunto de la población y no queremos que aparezcan noticias de este tipo", ha apuntado Montero, que ha insistido que en el acto de 'El Español', lo único que hacían los miembros del Ejecutivo allí presentes "es acompañar con el esfuerzo de los ministros la entrega de premios de un medio de comunicación".

"En circunstancias normales pasa totalmente desapercibido, pero no queremos ser tampoco objeto de esa noticia cuando se estaba garantizando la seguridad a través de los protocolos", ha reiterado la ministra. "Aun siendo legal, lo que ocurrió en el día de ayer y respetando los protocolos, podemos entender que haya que, de alguna manera, cuidar esas cuestiones para que no sean malinterpretadas", ha concluido.