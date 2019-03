Pagazaurtundúa: "Los que no condenan el asesinato de Blanco han podido ponerse de perfil por el desacuerdo"

EN EUROPA SÍ HA HABIDO ACUERDO PARA HOMENAJEAR A BLANCO

La eurodiputada de UPyD explica en MVT que en el Europarlamento han conseguido lo que no se ha conseguido en España: "Hemos guardado silencio y memoria por Blanco". "Me hubiera gustado que Carmena no hubiese cometido ese error", señala.